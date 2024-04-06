Президент України
звільнив:
КУЧМУ Наталію Дмитрівну — з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою нею заявою.
уповноважив:
Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Угоди про внесення змін № 1 до Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком.