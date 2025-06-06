Президент України
звільнив:
СИВАНЕНКА Геннадія Павловича – з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ШАНЬКА Ярослава Вікторовича – начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;
СТАРЕНЬКУ Ірину Абрамівну – головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;
СИВАНЕНКА Геннадія Павловича – головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області.