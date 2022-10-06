Після вторгнення росії спортивне життя на території України тимчасово зупинилося. Велику паузу, майже пів року, взяла й улюблена гра мільйонів. 26 лютого в українській Прем’єр-лізі мали стартувати ігри другого кола чемпіонату, але за два дні до цього прийшли російські загарбники.

Було вирішено достроково зупинити сезон та зберегти за командами їхні місця. Так донецький «Шахтар» став чемпіоном, київське «Динамо» посіло друге місце, а «Дніпро-1» — третє. І вперше в історії українського футболу нагородження не проводили. Подальша доля чемпіонату України перебувала у підвішеному стані близько чотирьох місяців.