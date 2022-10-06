Президент України

призначив:

МАВЛЯНОВА Данила Бешимовича — головою Бучанської районної державної ад­міністрації Київської області;

КОВАЛЕНКА Віктора Миколайовича — начальником Золочівської селищної вій­ськової адміністрації Богодухівського району Харківської області;

КАРАБАНОВА Віталія Юрійовича — начальником Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;

ТЕРТИШІНОГО Олександра Володимировича — начальником Борівської селищної військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;

МАРЧЕНКА Валерія Віталійовича — начальником Ізюмської міської військової ад­міністрації Ізюмського району Харківської області;

ЗАГОРУЙКА Геннадія Миколайовича — начальником Оскільської сільської вій­ськової адміністрації Ізюмського району Харківської області;

ТЕРЕЩЕНКА Віктора Миколайовича — начальником Великобурлуцької селищної військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;

ШМИГОЛЯ Олександра Миколайовича — начальником Вільхівської сільської вій­ськової адміністрації Харківського району Харківської області;

ЗАДОРЕНКА Вячеслава Валентиновича — начальником Дергачівської міської вій­ськової адміністрації Харківського району Харківської області;

СЛАБЧЕНКА Олексія Миколайовича — начальником Липецької сільської військо­вої адміністрації Харківського району Харківської області;

ЧЕРНЕНКО Марію Вікторівну — начальником Роганської селищної військової ад­міністрації Харківського району Харківської області;

СІКАЛЕНКА Миколу Васильовича — начальником Циркунівської сільської вій­ськової адміністрації Харківського району Харківської області;

СЕМЕР’ЯНОВА Миколу Івановича — начальником Малинівської селищної військо­вої адміністрації Чугуївського району Харківської області;

МІНАЄВУ Галину Миколаївну — начальником Чугуївської міської військової адмі­ністрації Чугуївського району Харківської області.