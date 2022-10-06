Президент України
призначив:
МАВЛЯНОВА Данила Бешимовича — головою Бучанської районної державної адміністрації Київської області;
КОВАЛЕНКА Віктора Миколайовича — начальником Золочівської селищної військової адміністрації Богодухівського району Харківської області;
КАРАБАНОВА Віталія Юрійовича — начальником Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;
ТЕРТИШІНОГО Олександра Володимировича — начальником Борівської селищної військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;
МАРЧЕНКА Валерія Віталійовича — начальником Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;
ЗАГОРУЙКА Геннадія Миколайовича — начальником Оскільської сільської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області;
ТЕРЕЩЕНКА Віктора Миколайовича — начальником Великобурлуцької селищної військової адміністрації Куп’янського району Харківської області;
ШМИГОЛЯ Олександра Миколайовича — начальником Вільхівської сільської військової адміністрації Харківського району Харківської області;
ЗАДОРЕНКА Вячеслава Валентиновича — начальником Дергачівської міської військової адміністрації Харківського району Харківської області;
СЛАБЧЕНКА Олексія Миколайовича — начальником Липецької сільської військової адміністрації Харківського району Харківської області;
ЧЕРНЕНКО Марію Вікторівну — начальником Роганської селищної військової адміністрації Харківського району Харківської області;
СІКАЛЕНКА Миколу Васильовича — начальником Циркунівської сільської військової адміністрації Харківського району Харківської області;
СЕМЕР’ЯНОВА Миколу Івановича — начальником Малинівської селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області;
МІНАЄВУ Галину Миколаївну — начальником Чугуївської міської військової адміністрації Чугуївського району Харківської області.