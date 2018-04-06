Президент України
призначив:
БІЛЯК Людмилу Олександрівну — головою Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області з 6 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
КОВАЛЕНКА Романа Володимировича — головою Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області з 6 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити ПЕРЕПЕЛИЦЮ Олександра Олексійовича з посади голови Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області.