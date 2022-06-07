Президент України
звільнив:
ІВАНЕНКА Віктора Борисовича — з посади голови Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
МАТІЯ Віталія Омеляновича — головою Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
РОДІОНОВА Євгенія Олександровича — начальником Генічеської міської військової адміністрації Херсонської області;
ГЛУШАКОВА Олексія Олександровича — головою Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області.