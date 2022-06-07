Президент України

звільнив:

ІВАНЕНКА Віктора Борисовича — з посади голови Миргородської районної дер­жавної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

МАТІЯ Віталія Омеляновича — головою Берегівської районної державної адміні­страції Закарпатської області;

РОДІОНОВА Євгенія Олександровича — начальником Генічеської міської військо­вої адміністрації Херсонської області;

ГЛУШАКОВА Олексія Олександровича — головою Шепетівської районної держав­ної адміністрації Хмельницької області.