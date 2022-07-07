Президент України
звільнив:
ГОШКА Сергія Васильовича — з посади начальника Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області.
призначив:
РЕВУ Олексія Олександровича — начальником Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
БІЛИЦЬКОГО Олександра Олександровича — начальником Званівської сільської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
ВОРОБЙОВА Олексія Васильовича — начальником Сіверської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
ГОШКА Сергія Васильовича — начальником Соледарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
ЧАУСА Сергія Валерійовича — начальником Часовоярської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
ЯЩЕНКА Сергія Дмитровича — начальником Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області;
КУРОПЯТНИКА Олександра Миколайовича — начальником Комарської сільської військової адміністрації Волноваського району Донецької області;
ГОНЧАРЕНКА Олександра Васильовича — начальником Краматорської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;
ЖУРАВЛЬОВА Олександра Вікторовича — начальником Лиманської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;
ПІДЛІСНОГО Юрія Івановича — начальником Миколаївської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;
РИБАЛКІНА Володимира Миколайовича — начальником Святогірської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;
КРИВОКОНЯ Олексія Сергійовича — начальником Черкаської селищної військової адміністрації Краматорського району Донецької області;
ПАДУНА Романа Олексійовича — начальником Курахівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;
САЖКА Сергія Миколайовича — начальником Шахівської сільської військової адміністрації Покровського району Донецької області.