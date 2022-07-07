Президент України

звільнив:

ГОШКА Сергія Васильовича — з посади начальника Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області.

призначив:

РЕВУ Олексія Олександровича — начальником Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;

БІЛИЦЬКОГО Олександра Олександровича — начальником Званівської сільської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;

ВОРОБЙОВА Олексія Васильовича — начальником Сіверської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;

ГОШКА Сергія Васильовича — начальником Соледарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;

ЧАУСА Сергія Валерійовича — начальником Часовоярської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;

ЯЩЕНКА Сергія Дмитровича — начальником Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області;

КУРОПЯТНИКА Олександра Миколайовича — начальником Комарської сільської військової адміністрації Волноваського району Донецької області;

ГОНЧАРЕНКА Олександра Васильовича — начальником Краматорської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

ЖУРАВЛЬОВА Олександра Вікторовича — начальником Лиманської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

ПІДЛІСНОГО Юрія Івановича — начальником Миколаївської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

РИБАЛКІНА Володимира Миколайовича — начальником Святогірської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

КРИВОКОНЯ Олексія Сергійовича — начальником Черкаської селищної військової адміністрації Краматорського району Донецької області;

ПАДУНА Романа Олексійовича — начальником Курахівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області;

САЖКА Сергія Миколайовича — начальником Шахівської сільської військової адміністрації Покровського району Донецької області.