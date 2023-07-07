Президент України

призначив:

РИБАЛКУ Юрія Миколайовича — начальником Великобілозерської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

КУТЬЄВА Сергія Анатолійовича — начальником Веселівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

ПАВЛЕНКО Валерію Юріївну — начальником Костянтинівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

МОРОЗОВСЬКОГО Володимира Володимировича — начальником Мирненської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

БОРИСЕНКА Максима Валерійовича — начальником Новоуспенівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

ЧМІЛЬ Альону Василівну — начальником Олександрівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

ПРАВОСУДА Олександра Євгенійовича — начальником Якимівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

ЯРМАКА Сергія Олександровича — начальником Гуляйпільської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

ШИША Володимира Борисовича — начальником Малинівської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

ШЕВЧЕНКА Ігоря Олександровича — начальником Федорівської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області.