Президент України
призначив:
РИБАЛКУ Юрія Миколайовича — начальником Великобілозерської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;
КУТЬЄВА Сергія Анатолійовича — начальником Веселівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
ПАВЛЕНКО Валерію Юріївну — начальником Костянтинівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
МОРОЗОВСЬКОГО Володимира Володимировича — начальником Мирненської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
БОРИСЕНКА Максима Валерійовича — начальником Новоуспенівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
ЧМІЛЬ Альону Василівну — начальником Олександрівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
ПРАВОСУДА Олександра Євгенійовича — начальником Якимівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
ЯРМАКА Сергія Олександровича — начальником Гуляйпільської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
ШИША Володимира Борисовича — начальником Малинівської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
ШЕВЧЕНКА Ігоря Олександровича — начальником Федорівської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області.