Президент України

призначив:

ЗАДИРАКУ Володимира Олександровича – начальником Нововасилівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

БАКАЯ Тараса Мирославовича – головою Броварської районної державної адміністрації Київської області.

уповноважив:

Міністра освіти і науки України ЛІСОВОГО Оксена Васильовича на підписання Листа про відмову № 3 від деяких умов Фінансової угоди (Проєкт «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком;

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України КУЛЕБУ Олексія Володимировича на підписання Листа про відмову від деяких умов та внесення змін до Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком;

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України КУЛЕБУ Олексія Володимировича на підписання Листа про внесення змін та відмови до Фінансової угоди «Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва)» між Україною та Європейським інвестиційним банком.