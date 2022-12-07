Президент України
звільнив:
СІРЕНКА Руслана Васильовича — з посади голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
МАЙБОЖЕНКА Володимира Володимировича — головою Броварської районної державної адміністрації Київської області
КИЧА Владіслава Михайловича — головою Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ГУЧЕНКА Романа Анатолійовича — головою Сумської районної державної адміністрації Сумської області;
ПЕТРОЧЕНКА Сергія Олександровича — начальником Ювілейної сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.