Президент України

звільнив:

СІРЕНКА Руслана Васильовича — з посади голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

МАЙБОЖЕНКА Володимира Володимировича — головою Броварської районної державної адміністрації Київської області

КИЧА Владіслава Михайловича — головою Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

ГУЧЕНКА Романа Анатолійовича — головою Сумської районної державної адміністрації Сумської області;

ПЕТРОЧЕНКА Сергія Олександровича — начальником Ювілейної сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.