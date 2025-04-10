Президент України

уповноважив:

Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки України СВИРИДЕНКО Юлію Анатоліївну — на підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Рішення Спільного комітету Україна — ЄАВТ «Про внесення змін до Протоколу про правила визначення походження, про який йдеться в статті 2.2 Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ», Угоди про внесення змін до Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про внесення змін до Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією, Угоди про внесення змін до Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією.