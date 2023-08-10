Президент України

звільнив:

ТАРАСЮКА Юрія Володимировича – з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

БАМБУРУ Геннадія Васильовича – з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

ТАРАСЮКА Юрія Володимировича – головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської областіp

СТАРЕНЬКУ Ірину Абрамівну – головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;

ШАРАФАНЕНКА Михайла Володимировича – головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області.