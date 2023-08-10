«Аграрії вже намолотили майже 16,6 мільйона тонн зерна. Найбільше в Миколаївській та Одеській областях. За цією цифрою стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям. Завдяки цій роботі та синергії між бізнесом і державою чітко розуміємо, що продовольства вистачить і для внутрішніх потреб країни, і на експорт. Україна й надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продбезпеки, і в цьому розраховуємо на солідарність наших партнерів. По-перше, нам потрібно більше ППО, щоб краще прикрити наші порти, а особливо дунайський портовий кластер. По-друге, потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю. Адже кожна експортована тонна зерна робить сильнішими Україну та вільний світ», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.