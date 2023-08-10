Президент України
звільнив:
ТАРАСЮКА Юрія Володимировича – з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
БАМБУРУ Геннадія Васильовича – з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ТАРАСЮКА Юрія Володимировича – головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської областіp
СТАРЕНЬКУ Ірину Абрамівну – головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;
ШАРАФАНЕНКА Михайла Володимировича – головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області.