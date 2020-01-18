Президент України
звільнив:
КРАВЧЕНКА Василя Віталійовича — з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РАЙЧЕВА Вячеслава Радіоновича — з посади голови Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГЛАДЕНЬКОГО Геннадія Митрофановича — з посади голови Кодимської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВИСОЦЬКУ Ларису Адольфівну — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БАРАНЕНКО Наталію Вікторівну — з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ФЛУДА Василя Васильовича — головою Романівської районної державної адміністрації Житомирської області;
ЛЮКЛЯН Ірину Богданівну — головою Рожнятівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
ДЕМ’ЯНЕНКА Олександра Сергійовича — головою Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області;
КІР’ЯКА Романа Васильовича — головою Іванівської районної державної адміністрації Одеської області;
КРІСАНОВА Дмитра Валерійовича — головою Кодимської районної державної адміністрації Одеської області;
ДРАГАНА Дениса Ігоровича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області;
ПРИХОДЬКА Сергія Миколайовича — головою Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області;
ДУКУ Олександра Олександровича — головою Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області.