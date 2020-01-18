Президент України

звільнив:

КРАВЧЕНКА Василя Віталійовича — з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РАЙЧЕВА Вячеслава Радіоновича  — з посади голови Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГЛАДЕНЬКОГО Геннадія Митрофановича — з посади голови Кодимської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВИСОЦЬКУ Ларису Адольфівну — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БАРАНЕНКО Наталію Вікторівну — з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ФЛУДА Василя Васильовича — головою Романівської районної державної адміністрації Житомирської області;

ЛЮКЛЯН Ірину Богданівну — головою Рожнятівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

ДЕМ’ЯНЕНКА Олександра Сергійовича — головою Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області;

КІР’ЯКА Романа Васильовича — головою Іванівської районної державної адміністрації Одеської області;

КРІСАНОВА Дмитра Валерійовича — головою Кодимської районної державної адміністрації Одеської області;

ДРАГАНА Дениса Ігоровича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області;

ПРИХОДЬКА Сергія Миколайовича — головою Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області;

ДУКУ Олександра Олександровича — головою Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області.