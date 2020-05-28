Президент України
звільнив:
ПОЛЯКА Геннадія Вікторовича — з посади голови Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КАРІМОВА Ігоря Рамазановича — з посади голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЩУКІНА Валерія Миколайовича — з посади голови Менської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЮРИКА Василя Васильовича — з посади голови Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЗАПЛАТКІНУ Ірину Анатоліївну — з посади голови СерединоБудської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БОНДАРЕНКО Ніну Григорівну — з посади голови Срібнянської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
КЛИМЕНЧУКОВА Олега Володимировича — головою Кремінської районної державної адміністрації Луганської області;
МАРЧИШАКА Арсена Романовича — головою Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області;
АПОСТОЛА Олександра Івановича — головою Печенізької районної державної адміністрації Харківської області;
ПОЗНЯК Людмилу Володимирівну — головою Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області;
СЛІПЦЯ Олега Володимировича — головою Троїцької районної державної адміністрації Луганської області;
ШАРАТУ Антоніну Анатоліївну — головою Братської районної державної адміністрації Миколаївської області;
РОМАНОВА Дмитра Володимировича — головою Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області;
ЗАЙЧУКА Олександра Дмитровича — головою Корецької районної державної адміністрації Рівненської області;
ДІХТЯРА Володимира Олексійовича — головою Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області;
KOBAЛEHKA Володимира Андрійовича — головою Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області;
КАМКА Дениса Миколайовича — головою Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області;
КІСЛЕНКО Олесю Олександрівну — головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області;
СОЛОВЙОВА Євгена Володимировича — головою Менської районної державної адміністрації Чернігівської області;
СИВКА Володимира Володимировича — головою Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області;
СІРЕНКА Руслана Васильовича — головою Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області;
СРІБРАНЕЦЬ Наталію Михайлівну — головою Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області;
ГУБЕНКА Віктора Григоровича — головою СерединоБудської районної державної адміністрації Сумської області;
ГУЦУЛА Юрія Васильовича — головою Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області;
КРАВЧУК Олену Ярославівну — головою Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області;
ЗАСЛАВСЬКОГО Юрія Вікторовича — головою Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області;
МИХАЙЛІВА Миколу Петровича — головою Козівської районної державної адміністрації Тернопільської області;
ЯСІНОВСЬКОГО Василя Андрійовича — головою Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області;
РИЖЕНКА Анатолія Володимировича — головою Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області;
КЛИМЕНКА Володимира Андрійовича — головою Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області;
КОВАЛЕНКА Олександра Володимировича — головою Срібнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.