Президент України

звільнив:

ПОЛЯКА Геннадія Вікторовича — з посади голови Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КАРІМОВА Ігоря Рамазановича — з посади голови Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЩУКІНА Валерія Миколайовича — з посади голови Менської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЮРИКА Василя Васильовича — з посади голови Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЗАПЛАТКІНУ Ірину Анатоліївну — з посади голови СерединоБудської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БОНДАРЕНКО Ніну Григорівну — з посади голови Срібнянської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

КЛИМЕНЧУКОВА Олега Володимировича — головою Кремінської районної державної адміністрації Луганської області;

МАРЧИШАКА Арсена Романовича — головою Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області;

АПОСТОЛА Олександра Івановича — головою Печенізької районної державної адміністрації Харківської області;

ПОЗНЯК Людмилу Володимирівну — головою Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області;

СЛІПЦЯ Олега Володимировича — головою Троїцької районної державної адміністрації Луганської області;

ШАРАТУ Антоніну Анатоліївну — головою Братської районної державної адміністрації Миколаївської області;

РОМАНОВА Дмитра Володимировича — головою Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області;

ЗАЙЧУКА Олександра Дмитровича — головою Корецької районної державної адміністрації Рівненської області;

ДІХТЯРА Володимира Олексійовича — головою Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області;

KOBAЛEHKA Володимира Андрійовича — головою Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області;

КАМКА Дениса Миколайовича — головою Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області;

КІСЛЕНКО Олесю Олександрівну — головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області;

СОЛОВЙОВА Євгена Володимировича — головою Менської районної державної адміністрації Чернігівської області;

СИВКА Володимира Володимировича — головою Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області;

СІРЕНКА Руслана Васильовича — головою Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області;

СРІБРАНЕЦЬ Наталію Михайлівну — головою Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області;

ГУБЕНКА Віктора Григоровича — головою СерединоБудської районної державної адміністрації Сумської області;

ГУЦУЛА Юрія Васильовича — головою Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області;

КРАВЧУК Олену Ярославівну — головою Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області;

ЗАСЛАВСЬКОГО Юрія Вікторовича — головою Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області;

МИХАЙЛІВА Миколу Петровича — головою Козівської районної державної адміністрації Тернопільської області;

ЯСІНОВСЬКОГО Василя Андрійовича — головою Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області;

РИЖЕНКА Анатолія Володимировича — головою Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області;

КЛИМЕНКА Володимира Андрійовича — головою Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області;

КОВАЛЕНКА Олександра Володимировича — головою Срібнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.