Президент України
звільнив:
ІВАШИНА Вячеслава Анатолійовича — з посади голови Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЖЕПКА Андрія Богдановича — з посади голови Самбірської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
АВЕРІНА Тімура Сергійовича — головою Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ГОЛОВАНЯ Олександра Дмитровича — головою Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ДУМЧИКОВА Сергія Івановича — головою Великописарівської районної державної адміністрації Сумської області;
БУРЛАКУ Володимира Миколайовича — головою Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області;
ВАЛЮКА Володимира Григоровича — головою Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області;
КОВТУНА Григорія Костянтиновича — головою Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області.