Президент  України

звільнив:

ІВАШИНА Вячеслава Анатолійовича — з посади голови Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЖЕПКА Андрія Богдановича — з посади голови Самбірської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

АВЕРІНА Тімура Сергійовича — головою Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області;

ГОЛОВАНЯ Олександра Дмитровича — головою Благовіщенської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

ДУМЧИКОВА Сергія Івановича — головою Великописарівської районної державної адміністрації Сумської області;

БУРЛАКУ Володимира Миколайовича — головою Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області;

ВАЛЮКА Володимира Григоровича — головою Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області;

КОВТУНА Григорія Костянтиновича — головою Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області.