Президент України
звільнив:
ПРИЙМАКА Василя Михайловича — з посади голови Лиманської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГЛАЗИРІНА Євгена Миколайовича — з посади голови П’ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
призначив:
ОЛЕФІРЕНКА Сергія Володимировича — головою Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області;
ЗАГРІЙЧУКА Микиту Юрійовича — головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
СИДОРЕНКО Ольгу Людвігівну — головою Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області.