Тернопільщина — одна з областей, де туристам завжди буде цікаво. Тут їм не лише запропонують смачні страви, крафтову продукцію на різний смак, а й розмаїття туристських локацій. В області є замки, печери, Дністровський каньйон, водоспади, Подільські Товтри — Медобори, релігійні святині, численні пам’ятки архітектури, культури та історії, старовинні міста й багато іншого. Туристичний потенціал краю значний. Про це говорили й на форумі «Мандруй Україною. Тернопілля», на який приїхали туроператори, народні депутати України, представники центральної, обласної та місцевої влади, бізнесу, засобів масової інформації.