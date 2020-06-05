Президент України
звільнив:
ЧУГУНКІНА Олега Павловича — з посади голови Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВЕРШНЯК Вікторію Миколаївну — з посади голови Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАКСИМЕНКА Олега Івановича — з посади голови Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ЧУГУНКІНА Олега Павловича — головою Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області;
НАУМЕНКО Таїсію Іванівну — головою Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області;
БОРОВСЬКОГО Олега Володимировича — головою Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області;
БІЛОКОНЯ Івана Валерійовича — головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області;
МИКЛАЩУКА Ігоря Миколайовича — головою Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області;
МОЛОЧКА Тараса Вікторовича — головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області;
БУДАНОВА Дениса Сергійовича — головою Семенівської районної державної адміністрації Чернігівської області;
МІНАКОВА Сергія Івановича — головою Глухівської районної державної адміністрації Сумської області;
КУНДЮБУ Олену Петрівну — головою Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області;
ХОМЕНКА Сергія Євгенійовича — головою Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області.
РЯБЧУН Валентину Миколаївну – головою Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.