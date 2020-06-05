Президент України

звільнив:

ЧУГУНКІНА Олега Павловича — з посади голови Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВЕРШНЯК Вікторію Миколаївну — з посади голови Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МАКСИМЕНКА Олега Івановича — з посади голови Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ЧУГУНКІНА Олега Павловича — головою Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області;

НАУМЕНКО Таїсію Іванівну — головою Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області;

БОРОВСЬКОГО Олега Володимировича — головою Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області;

БІЛОКОНЯ Івана Валерійовича — головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області;

МИКЛАЩУКА Ігоря Миколайовича — головою Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області;

МОЛОЧКА Тараса Вікторовича — головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області;

БУДАНОВА Дениса Сергійовича — головою Семенівської районної державної адміністрації Чернігівської області;

МІНАКОВА Сергія Івановича — головою Глухівської районної державної адміністрації Сумської області;

КУНДЮБУ Олену Петрівну — головою Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області;

ХОМЕНКА Сергія Євгенійовича — головою Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області.

РЯБЧУН Валентину Миколаївну – головою Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.