Президент України
призначив:
АГЕЙКИНА Олега Володимировича — начальником Осипенківської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області;
ЗАХАРЕВИЧА Станіслава Володимировича — начальником Софіївської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області;
МАНИЧА Віталія Олександровича — начальником Чернігівської селищної військової адміністрації Бердянського району Запорізької області;
ХАБЛА Віталія Григоровича — начальником Благовіщенської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;
КОЗИРЄВА Антона Володимировича — начальником Дніпрорудненської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;
ОРЛОВА Дмитра Олеговича — начальником Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;
ГРИЦЮКА Андрія Івановича — начальником Кам’янсько-Дніпровської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;
ВОВКА Сергія Вікторовича — начальником Малобілозерської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;
КОНДРАТЮК Ірину Анатоліївну — начальником Степногірської селищної військової адміністрації Василівського району Запорізької області;
ТИМОШЕНКО Світлану Василівну — начальником Новобогданівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
ХОДИРЄВА Андрія Васильовича — начальником Плодородненської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;
КОВАЛЬЧУКА Бориса Петровича — начальником Кам’янської селищної військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
ГНАТУШУ Ігоря Вікторовича — начальником Комиш-Зорянської селищної військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
НЕСТЕРЕНКО Світлану Анатоліївну — начальником Розівської селишної військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
ЗУБЕНКА Сергія Івановича — начальником Воскресенської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
СІДУНА Володимира Анатолійовича — начальником Преображенської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
РОМАНЮКА Олександра Ярославовича — начальником Смирновської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
ЛИПКУ Ірину Володимирівну — начальником Молочанської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
ВІНІЧЕНКА Миколу Дмитровича — начальником Оріхівської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;
БАБЧЕНКА Олексія Івановича — начальником Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;
ХАНАТОВА Миколу Миколайовича — начальником Попаснянської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;
СТРЮКА Олександра Сергійовича — начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.