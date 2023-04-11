Президент України

призначив:

АГЕЙКИНА Олега Володимировича — начальником Осипенківської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області;

ЗАХАРЕВИЧА Станіслава Володимировича — начальником Софіївської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області;

МАНИЧА Віталія Олександровича — начальником Чернігівської селищної військової адміністрації Бердянського району Запорізької області;

ХАБЛА Віталія Григоровича — начальником Благовіщенської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

КОЗИРЄВА Антона Володимировича — начальником Дніпрорудненської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

ОРЛОВА Дмитра Олеговича — начальником Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

ГРИЦЮКА Андрія Івановича — начальником Кам’янсько-Дніпровської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

ВОВКА Сергія Вікторовича — начальником Малобілозерської сільської військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

КОНДРАТЮК Ірину Анатоліївну — начальником Степногірської селищної військової адміністрації Василівського району Запорізької області;

ТИМОШЕНКО Світлану Василівну — начальником Новобогданівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

ХОДИРЄВА Андрія Васильовича — начальником Плодородненської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області;

КОВАЛЬЧУКА Бориса Петровича — начальником Кам’янської селищної військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

ГНАТУШУ Ігоря Вікторовича — начальником Комиш-Зорянської селищної військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

НЕСТЕРЕНКО Світлану Анатоліївну — начальником Розівської селишної військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

ЗУБЕНКА Сергія Івановича — начальником Воскресенської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

СІДУНА Володимира Анатолійовича — начальником Преображенської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

РОМАНЮКА Олександра Ярославовича — начальником Смирновської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

ЛИПКУ Ірину Володимирівну — начальником Молочанської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

ВІНІЧЕНКА Миколу Дмитровича — начальником Оріхівської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області;

БАБЧЕНКА Олексія Івановича — начальником Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;

ХАНАТОВА Миколу Миколайовича — начальником Попаснянської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області;

СТРЮКА Олександра Сергійовича — начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.