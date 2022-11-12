Президент України
звільнив:
ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича – з посади голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою;
КІШТУЛИНЦЯ Радіона Володимировича – з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ЧЕБОТАРЯ Сергія Сергійовича – головою Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області;
МУСІЄНКА Олександра Олександровича – начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
ЛІННИК Світлану Григорівну – начальником Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
СКОРОБОГАТОГО Олександра – Володимировича начальником Хрестівської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
НЕМЕРЦЯ Віталія Анатолійовича – начальником Каховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.