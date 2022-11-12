Що це було? Як це розуміти? Хто дозволив? Ці за інші риторичні запитання досі з величезними потугами намагаються поставити хронічно залежні від кремлівської пропаганди жителі окупованого Донецька. А надовго зависли вони на тлі несподіваної відвертості російського загарбника-офіцера р. вахітова, який на тамтешніх брехливих ресурсах раптом оприлюднив достовірну інформацію про ціну, яку тепер платять жителі ОРДО за «референдум», «визнання», «приєднання» та «спеціальну військову операцію», ініційовані рф. Люди шоковані, бо наміри кремля в обгортці «захист» обернулися проти них самих і насправді перетворилися на нещадне знищення.