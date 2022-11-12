Президент України

звільнив:

ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича – з посади голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою;

КІШТУЛИНЦЯ Радіона Володимировича – з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.

призначив:

ЧЕБОТАРЯ Сергія Сергійовича – головою Вижницької районної державної адміні­страції Чернівецької області;

МУСІЄНКА Олександра Олександровича – начальником Чулаківської сільської вій­ськової адміністрації Скадовського району Херсонської області;

ЛІННИК Світлану Григорівну – начальником Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;

СКОРОБОГАТОГО Олександра – Володимировича начальником Хрестівської сіль­ської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

НЕМЕРЦЯ Віталія Анатолійовича – начальником Каховської міської військової ад­міністрації Каховського району Херсонської області.