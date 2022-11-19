Президент України
призначив:
ЗОЛОТАРЕВСЬКОГО Костянтина Олександровича — начальником Долматівської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
ГОРДІЄНКА Олександра Володимировича — начальником Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
ГУЗИНЦЯ Юрія Івановича — головою Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області;
ЗАВАДСЬКОГО Радіона Олександровича — начальником Горохівської сільської військової адміністрації Баштанського району Миколаївської області;
КОРОВАЯ Максима Валерійовича — начальником Первомайської селищної військової адміністрації Миколаївського району Миколаївської області;
КУХТУ Івана Васильовича — начальником Снігурівської міської військової адміністрації Баштанського району Миколаївської області.