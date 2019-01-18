Президент України
призначив:
КОТЛЯРЕНКА Валентина Івановича — головою Ренійської районної державної адміністрації Одеської області зі строком випробування три місяці;
НАЗАРЕНКО Світлану Борисівну — головою Подільської районної державної адміністрації Одеської області зі строком випробування три місяці.
звільнив:
ТОКАЯ Романа Нестеровича — з посади голови Сокальської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ПІДОПРИГОРУ Романа Борисовича — з посади голови Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою.