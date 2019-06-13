Президент України
звільнив:
СЕМЕНОВУ Тетяну Миколаївну — з посади голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою нею заявою;
ДАНИЛЕВСЬКОГО Вадима Івановича — з посади голови Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою;
БУЛЬБАХУ Сергія Володимировича — з посади голови Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою.
відсторонив:
Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити ДМИТРУКА Сергія Васильовича від посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області.