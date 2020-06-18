Президент України
призначив:
ЩЕБЕТЕНКА Сергія Вікторовича — головою Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області;
РОСКОЛІЯ Олексія Григоровича — головою Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області;
ПИЛИПЧЕНКА Вячеслава Юрійовича — головою Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області;
КЕЦА Володимира Олександровича — головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області;
ШТОГРИНА Володимира Васильовича — головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
МАТВІЙЧУКА Ярослава Миколайовича — головою Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області.
прийняв відставку:
відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області КОНДРАТЮКА Віктора Андрійовича.
звільнив:
КІША Василя Васильовича — з посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
РАДИША Олександра Ігоровича — з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.