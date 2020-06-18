Президент  України

призначив:

ЩЕБЕТЕНКА Сергія Вікторовича — головою Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області;

РОСКОЛІЯ Олексія Григоровича — головою Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області;

ПИЛИПЧЕНКА Вячеслава Юрійовича — головою Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області;

КЕЦА Володимира Олександровича — головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області;

ШТОГРИНА Володимира Васильовича — головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

МАТВІЙЧУКА Ярослава Миколайовича — головою Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області.

прийняв відставку:

відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області  КОНДРАТЮКА Віктора Андрійовича.

звільнив:

КІША Василя Васильовича — з посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;

РАДИША Олександра Ігоровича — з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.