Президент України
призначив:
СУШКА Богдана Володимировича — головою Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області з 15 червня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЯРМОЛЕНКО Асю Іванівну — головою Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області з 15 червня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
УСТИМЕНКА Олександра Валентиновича — головою Любомльської районної державної адміністрації Волинської області з 19 червня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.