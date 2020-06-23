Президент України

звільнив:

ВІКАРСЬКУ Надію Миколаївну — з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою;

ПАВЛОВА Павла Семеновича — з посади голови Нижньосірогозької районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

РУДЯКА Сергія Васильовича — головою Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області;

ТАКАДЖИ Дмитра Антоновича — головою Нижньосірогозької районної державної адміністрації Херсонської області.