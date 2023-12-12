Президент України
звільнив:
ЯНДУЛЬСЬКОГО Юрія Олександровича — з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
ЛЕНДЬЄЛА Олексія Володимировича — з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним заявою;
МУСІЄНКА Олександра Олександровича — з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
ВАЩЕНКА Івана Олександровича — з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ЛЯХНА Дмитра Валерійовича — начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
РУСАЛЯ Руслана Миколайовича — начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.