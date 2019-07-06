Президент України
звільнив:
ЧЕРЕДНИКА Вадима Васильовича — з посади голови Бородянської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ОДИНЦЯ Владислава Івановича — з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САВЕНКА Вячеслава Володимировича — з посади голови Вишгородської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПИСЬМЕННОГО Михайла Івановича — з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЖДАНОВА Олександра Володимировича — з посади голови Поліської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.