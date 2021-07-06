 

Президент України

призначив:

ТРОЙНУ Василя Івановича — головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області;

ДЯЧЕНКА Руслана Олексійовича — головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області;

МЕРЗЛЮК Людмилу Володимирівну — головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

звільнив:

ПЕТРУКА Євгена Вікторовича — з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МЕРЗЛЮК Людмилу Володимирівну — з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».