Президент України
призначив:
ТРОЙНУ Василя Івановича — головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області;
ДЯЧЕНКА Руслана Олексійовича — головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області;
МЕРЗЛЮК Людмилу Володимирівну — головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
звільнив:
ПЕТРУКА Євгена Вікторовича — з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
МЕРЗЛЮК Людмилу Володимирівну — з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».