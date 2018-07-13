Президент України
звільнив:
МАЧУЛЬСЬКОГО Миколу Івановича — з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
БЕЗЗУБОГО Олександра Борисовича — з посади голови Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою;
ГАБУРАКА Володимира Михайловича — з посади голови Тлумацької районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою;
ХЛЯНА Ореста Васильовича — з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.