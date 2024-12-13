Президент України

увільнив:

КАЛАШНИКА Миколу Володимировича від тимчасового виконання обов’язків — голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

тимчасово поклав виконання обов’язків:

Голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на КОВТУНОВА Олександра Володимировича.

уповноважив:

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України КУЛЕБУ Олексія Володимировича на підписання Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком;

Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича на підписання Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (Співфінансування Програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ( що діє як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України).