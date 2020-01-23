Президент України
звільнив:
СИТНИКА Миколу Миколайовича — з посади голови Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПІТАКА Руслана Івановича — з посади голови Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ОРЕЛ Оксану Петрівну — з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛЕВЧЕНКА Олега Анатолійовича — з посади голови Баришівської районної державної адміністрації Київської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПАРПУЛАНСЬКОГО Сергія Афанасійовича — з посади голови Арцизької районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ІЛЬЧЕНКА Сергія Петровича — з посади голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;
П’ЯТУН Наталю Дмитрівну — з посади голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОТЛЯРЕНКА Валентина Івановича — з посади голови Ренійської районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛОБАНА Антона Анатолійовича — з посади голови Саратської районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
ЧЕЧИЛА Андрія Володимировича — головою Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області;
ГОРДІЄНКА Петра Івановича — головою Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області;
ТУРОВСЬКОГО Івана Йосиповича — головою Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області;
ВОЛОШЕНЮК Світлану Анатоліївну — головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області;
ЗОЗУЛЮ Валентину Олександрівну — головою Баришівської районної державної адміністрації Київської області;
ГОМОНА Олександра Вікторовича — головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області;
ЯЦИШЕНУ Ганну Анатоліївну — головою Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області;
СЕМЕНЮКА Вячеслава Сергійовича — головою Кілійської районної державної адміністрації Одеської області;
БАМБУРУ Геннадія Васильовича — головою Любашівської районної державної адміністрації Одеської області;
ЮДОВА Вадима Федоровича головою — Ренійської районної державної адміністрації Одеської області;
КАБАТОВА Євгена Олександровича — головою Саратської районної державної адміністрації Одеської області;
ШАТАРСЬКОГО Ярему Дмитровича — головою Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області.