Президент України

звільнив:

СИТНИКА Миколу Миколайовича — з посади голови Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

 ПІТАКА Руслана Івановича — з посади голови Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ОРЕЛ Оксану Петрівну — з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛЕВЧЕНКА Олега Анатолійовича — з посади голови Баришівської районної державної адміністрації Київської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПАРПУЛАНСЬКОГО Сергія Афанасійовича — з посади голови Арцизької районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ІЛЬЧЕНКА Сергія Петровича — з посади голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;

П’ЯТУН Наталю Дмитрівну — з посади голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОТЛЯРЕНКА Валентина Івановича — з посади голови Ренійської районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛОБАНА Антона Анатолійовича — з посади голови Саратської районної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

ЧЕЧИЛА Андрія Володимировича — головою Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області;

ГОРДІЄНКА Петра Івановича — головою Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області;

ТУРОВСЬКОГО Івана Йосиповича — головою Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області;

ВОЛОШЕНЮК Світлану Анатоліївну — головою Уманської районної державної адміністрації Черкаської області;

ЗОЗУЛЮ Валентину Олександрівну — головою Баришівської районної державної адміністрації Київської області;

ГОМОНА Олександра Вікторовича — головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області;

ЯЦИШЕНУ Ганну Анатоліївну — головою Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області;

СЕМЕНЮКА Вячеслава Сергійовича — головою Кілійської районної державної адміністрації Одеської області;

БАМБУРУ Геннадія Васильовича — головою Любашівської районної державної адміністрації Одеської області;

ЮДОВА Вадима Федоровича головою — Ренійської районної державної адміністрації Одеської області;

КАБАТОВА Євгена Олександровича — головою Саратської районної державної адміністрації Одеської області;

ШАТАРСЬКОГО Ярему Дмитровича — головою Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області.