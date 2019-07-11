Президент України
звільнив:
МОРОЗА Володимира Вікторовича — з посади голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РЕМЕНЯКА Володимира Васильовича — з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БУНЯКА Степана Остаповича — з посади голови Мостиської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ФРЕЯ Миколу Михайловича — з посади голови Самбірської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
НАСТАСЕНКА Олександра Григоровича — з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КАРЕТКА Володимира Олександровича — з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДОВБАНЯ Ігоря Миколайовича — з посади голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СТЕФАНЦОВА Івана Васильовича — з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
УТКІНА Владислава Анатолійовича — з посади голови Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛЕГЕЗУ Олега Вячеславовича — з посади голови Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЧЕРНЕГУ Ярослава Анатолійовича — з посади голови Літинської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КИТАСЮКА Олега Івановича — з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛАДАНА Сергія Вікторовича — з посади голови Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАРЦИН Людмилу Іванівну — з посади голови Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛОБАНЯ Леоніда Івановича — з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КЕДИК Катерину Станіславівну — з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВДОВЦОВА Михайла Михайловича — з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВАСИЛЕЦЬ Наталію Володимирівну — з посади голови Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГРИНЧУК Юлію Юріївну — з посади голови Горохівської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТКАЧУКА Валерія Євгеновича — з посади голови Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОЗАКА Віктора Теодосійовича — з посади голови Ковельської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ХАРЛАМПОВИЧА Андрія Адамовича — з посади голови Ратнівської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БРИНЧУКА Анатолія Івановича — з посади голови Старовижівської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВАСИЛИШИНА Ореста Васильовича — з посади голови Турійської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГОЛЯДИНЦЯ Василя Володимировича — з посади голови Шацької районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДРЕСВЯННІКОВА Дмитра Олександровича — з посади голови Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТАКАДЖИ Дмитра Антоновича — з посади голови Волноваської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЧЕРНИЦЮ Дмитра Васильовича — з посади голови Мангушської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САГАЙДАКА Володимира Анатолійовича — з посади голови Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯРИГІНА Петра Івановича — з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЖИЛІНСЬКОГО Миколу Івановича — з посади голови Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РУСАНЮКА Михайла Михайловича — з посади голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДЕМ’ЯНЧУКА Василя Юрійовича — з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПАВЛІЯ Назарія Івановича — з посади голови Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КЛИМЕНКА Юрія Олександровича — з посади голови Гайворонської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛУКАШОВА Олександра Сергійовича — з посади голови Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СОРОКУ Павла Володимировича — з посади голови Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОЧЕРГУ Андрія Леонідовича — з посади голови Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЕНЧЕНКА Олександра Олеговича — з посади голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БОРОТУ Ольгу Дмитрівну — з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САМОРОДЧЕНКА Сергія Миколайовича — з посади голови Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЗАВАЛІЯ Сергія Володимировича — з посади голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТВЕРДОВСЬКОГО Сергія Сергійовича — з посади голови Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
АНІСІМОВУ-ШИЛО Ольгу Іванівну — з посади голови Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШЕВКЕНИЧА Андрія Івановича — з посади голови Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЩУР Надію Степанівну — з посади голови Жовківської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КИРИЛИЧА Володимира Ігоровича — з посади голови Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ХРУНЯ Ігоря Степановича — з посади голови Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛАБЕЦЬКОГО Олександра Мироновича — з посади голови Турківської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГРАЧОВА Андрія Сергійовича — з посади голови Біловодської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛАТИШЕВУ Людмилу Анатоліївну — з посади голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШАКУНА Сергія Вікторовича — з посади голови Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МУХТАРОВА Дмитра Хайдаровича — з посади голови Сватівської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГАРКАВОГО Анатолія Івановича — з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МУСІЄНКА Дениса Володимировича — з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БАЙРАМОВА Камандара Іскяндар-огли — з посади голови Великобагачанської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШЕВЧЕНКО Тамілу Вячеславівну — з посади голови Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БЕРЕЗЮКА Ярослава Михайловича — з посади голови Володимирецької районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПЕТРУШКА Миколу Михайловича — з посади голови Дубровицької районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СМАГЛЮКА Анатолія Федоровича — з посади голови Зарічненської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СІДЕНКА Григорія Івановича — з посади голови Великописарівської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СОКОЛ Вікторію Миколаївну — з посади голови Глухівської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ХРУПУ Сергія Вікторовича — з посади голови Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СУПРУНА Віталія Миколайовича — з посади голови Охтирської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДОРОШЕНКА Геннадія Володимировича — з посади голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЮЗЬКІВ Людмилу Володимирівну — з посади голови Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯВОРСЬКОГО Ігоря Богдановича — з посади голови Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
НИШТУ Юрія Михайловича — з посади голови Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПОХИЛОГО Олександра Ігоровича — з посади голови Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЕРГІЙЧУКА Володимира Миколайовича — з посади голови Волочиської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СОЛОШЕНКА Богдана Миколайовича — з посади голови Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
НЕДОГОДУ Олега Федоровича — з посади голови Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КЛИМЕНКА Володимира Андрійовича — з посади голови Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДЖОБОЛДУ Сергія Миколайовича — з посади голови Чорнобаївської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПОТАПЕНКА Володимира Миколайовича — з посади голови Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.