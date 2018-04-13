Президент України
призначив:
СУСЛОВИЧА Сергія Володимировича — головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з 13 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ПОЛІЩУКА Вячеслава Івановича — головою Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області з 11 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
КЛИМЕНКА Юрія Васильовича — головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області з 13 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ШМИГАНОВСЬКОГО Василя Степановича — головою Яготинської районної державної адміністрації Київської області з 11 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
СИПКА Олега Дмитровича — головою Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області з 11 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ЦИГИЛИКА Ореста Любомировича — з посади голови Бродівської районної державної адміністрації Львівської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці;
БЄЛІКА Сергія Петровича — з посади голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою.