Президент України
звільнив:
КРЕВСЬКУ Лілію Богданівну — з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САВІНСЬКУ Ілону Валеріївну — з посади голови Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
НАЗАРЧУК Світлану Григорівну — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШИШКОВСЬКОГО Анатолія Леонідовича — з посади голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДМИТРУКА Сергія Васильовича — з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛАЗАРЕНКА Дмитра Олексійовича — з посади голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОШЕЛЕНКА Валерія Олеговича — з посади голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПРОЦЕНКА Максима Григоровича — з посади голови Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СТАРЕНЬКУ Ірину Абрамівну — з посади голови Богуславської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТУРЕНКА Олександра Валентиновича — з посади голови Бориспільської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СМІРНОВУ Мирославу Михайлівну — з посади голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КЛИМЕНКА Юрія Васильовича — з посади голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГАЛЮКА Василя Васильовича — з посади голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШМИГАНОВСЬКОГО Василя Степановича — з посади голови Яготинської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТАНАСОВА Сергія Івановича — з посади голови Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЖОСАНА Василя Петровича — з посади голови Врадіївської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАТЮШЕНКА Олексія Володимировича — з посади голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОВАЛЕНКА Юрія Миколайовича — з посади голови Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Романа Миколайовича — з посади голови Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛЕВШЕНЮКА Богдана Миколайовича — з посади голови Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОНДРАЧУКА Сергія Юрійовича — з посади голови Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПИЛИПЧУКА Володимира Олександровича — з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГРИНКЕВИЧА Ігоря Мироновича — з посади голови Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БЕБИХА Віталія Валерійовича — з посади голови Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БАТОГА Віталія Степановича — з посади голови Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШИПІТКУ Бориса Івановича — з посади голови Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САВЧУКА Валерія Петровича — з посади голови Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВІТРОВОГО Василя Богдановича — з посади голови Козівської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОЗУБСЬКОГО Володимира Петровича — з посади голови Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СІРАНТА Юліана Івановича — з посади голови Лановецької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БОЙКА Степана Івановича — з посади голови Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ОНИЩУКА Бориса Володимировича — з посади голови Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОЛОДНИЦЬКУ Аллу Іванівну — з посади голови Підгаєцької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЧАЙЧУК Оксану Тимофіївну — з посади голови Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГОЛОВАТЮКА Юрія Мартиновича — з посади голови Шумської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАСЕЛЬСЬКОГО Степана Івановича — з посади голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШАРОВА Володимира Анатолійовича — з посади голови Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОНОПЛЮ Андрія Леонідовича — з посади голови Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГУРІНА Ігоря Миколайовича — з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯЦЮКА Сергія Миколайовича — з посади голови Коломацької районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОТУЛУ Івана Івановича — з посади голови Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШОШИНА Миколу Миколайовича — з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЦВІГУНЕНКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГАСАНЕНКО Тетяну Василівну — з посади голови Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КРАВЧЕНКО-СКАЛОЗУБ Олену Валентинівну — з посади голови Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДОВБУША Василя Миколайовича — з посади голови Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛІСОВОГО Олександра Анатолійовича — з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЕНЧУКА Руслана Івановича — з посади голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯСТРЕМСЬКОГО Віорела Михайловича — з посади голови Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПРИДІЯ Георгія Васильовича — з посади голови Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КІТАРА Юрія Васильовича — з посади голови Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШВЕЦЯ Віталія Михайловича — з посади голови Кельменецької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БOЙKO Євгенію Володимирівну — з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САВЧУКА Миколу Петровича — з посади голови Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БЕСКУПСЬКОГО Петра Петровича — з посади голови Сокирянської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БАРТОША Ярослава Михайловича — з посади голови Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДОПІРЯКА Петра Васильовича — з посади голови Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.