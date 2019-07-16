Президент України

звільнив:

КРЕВСЬКУ Лілію Богданівну — з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

САВІНСЬКУ Ілону Валеріївну — з посади голови Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

НАЗАРЧУК Світлану Григорівну — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШИШКОВСЬКОГО Анатолія Леонідовича — з посади голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДМИТРУКА Сергія Васильовича — з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛАЗАРЕНКА Дмитра Олексійовича — з посади голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОШЕЛЕНКА Валерія Олеговича — з посади голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПРОЦЕНКА Максима Григоровича — з посади голови Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СТАРЕНЬКУ Ірину Абрамівну — з посади голови Богуславської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТУРЕНКА Олександра Валентиновича — з посади голови Бориспільської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СМІРНОВУ Мирославу Михайлівну — з посади голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КЛИМЕНКА Юрія Васильовича — з посади голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГАЛЮКА Василя Васильовича — з посади голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШМИГАНОВСЬКОГО Василя Степановича — з посади голови Яготинської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТАНАСОВА Сергія Івановича — з посади голови Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЖОСАНА Василя Петровича — з посади голови Врадіївської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МАТЮШЕНКА Олексія Володимировича — з посади голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОВАЛЕНКА Юрія Миколайовича — з посади голови Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Романа Миколайовича — з посади голови Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛЕВШЕНЮКА Богдана Миколайовича — з посади голови Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОНДРАЧУКА Сергія Юрійовича — з посади голови Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПИЛИПЧУКА Володимира Олександровича — з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГРИНКЕВИЧА Ігоря Мироновича — з посади голови Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БЕБИХА Віталія Валерійовича — з посади голови Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БАТОГА Віталія Степановича — з посади голови Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШИПІТКУ Бориса Івановича — з посади голови Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

САВЧУКА Валерія Петровича — з посади голови Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВІТРОВОГО Василя Богдановича — з посади голови Козівської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОЗУБСЬКОГО Володимира Петровича — з посади голови Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СІРАНТА Юліана Івановича — з посади голови Лановецької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БОЙКА Степана Івановича — з посади голови Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ОНИЩУКА Бориса Володимировича — з посади голови Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОЛОДНИЦЬКУ Аллу Іванівну — з посади голови Підгаєцької районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЧАЙЧУК Оксану Тимофіївну — з посади голови Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГОЛОВАТЮКА Юрія Мартиновича — з посади голови Шумської районної державної адміністрації Тернопільської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МАСЕЛЬСЬКОГО Степана Івановича — з посади голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШАРОВА Володимира Анатолійовича — з посади голови Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОНОПЛЮ Андрія Леонідовича — з посади голови Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГУРІНА Ігоря Миколайовича — з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЯЦЮКА Сергія Миколайовича — з посади голови Коломацької районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОТУЛУ Івана Івановича — з посади голови Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШОШИНА Миколу Миколайовича — з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

 ЦВІГУНЕНКА Ігоря Миколайовича — з посади голови Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГАСАНЕНКО Тетяну Василівну — з посади голови Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КРАВЧЕНКО-СКАЛОЗУБ Олену Валентинівну — з посади голови Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДОВБУША Василя Миколайовича — з посади голови Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛІСОВОГО Олександра Анатолійовича — з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СЕНЧУКА Руслана Івановича — з посади голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЯСТРЕМСЬКОГО Віорела Михайловича — з посади голови Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПРИДІЯ Георгія Васильовича — з посади голови Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КІТАРА Юрія Васильовича — з посади голови Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШВЕЦЯ Віталія Михайловича — з посади голови Кельменецької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БOЙKO Євгенію Володимирівну — з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

САВЧУКА Миколу Петровича — з посади голови Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БЕСКУПСЬКОГО Петра Петровича — з посади голови Сокирянської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БАРТОША Ярослава Михайловича — з посади голови Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДОПІРЯКА Петра Васильовича — з посади голови Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.