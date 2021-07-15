Президент України
звільнив:
ГОМОНА Олександра Вікторовича — з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЯЦИШЕНУ Ганну Анатоліївну — з посади голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці.
призначив:
ГОМОНА Олександра Вікторовича — головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області.