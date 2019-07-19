Президент України
звільнив:
КОВАЛЬЧУКА Юрія Дмитровича — з посади голови Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЕРЕДУ Олександра Адамовича — з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КУШНІРА Миколу Захаровича — з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯКОВЧУКА Ярослава Володимировича — з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КАЛАШНИКА Анатолія Федоровича — з посади голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВОЙТЕНКА Віктора Івановича — з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЖИДКОВА Костянтина Сергійовича — з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПАВЛЕНКА Володимира Миколайовича — з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МУЛЯРА Романа Петровича — з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОЦЕМІРА Олександра Анатолійовича — з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАТВЄЙЦЕВУ Олену Тадеушівну — з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЗЕЛІНСЬКОГО Андрія Леонідовича — з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БЕРНАШЕВСЬКОГО Олександра Вячеславовича — з посади голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯЦКОВА Бориса Олександровича — з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАТЛАЄВУ Ірину Дмитрівну — з посади голови Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ФЕСУНА Сергія Никаноровича — з посади голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ФРАНЧУКА Василя Володимировича — з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОМЕНДУ Лесю Мирославівну — з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БАТЮКА Олега Богдановича — з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШУТЯКА Андрія Васильовича — з посади голови Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЦИБУЛЬЩАКА Олександра Леонідовича — з посади голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАРТИНЧУКА Сергія Олександровича — з посади голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.