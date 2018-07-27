Президент України
призначив:
ПАНЧЕНКА Сергія Михайловича — головою Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області з 20 липня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства
звільнив:
ОЛЕФІРА Віктора Івановича — з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
РУДЕНКА Олександра Андрійовича — з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України;
ПОСАШКОВУ Олену Миколаївну — з посади голови Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці.