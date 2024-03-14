Президент України

звільнив:

ЗАМУЛУ Христину Петрівну — з посади голови Львівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою нею заявою;

КОХАНА Олександра Сергійовича — з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою.

уповноважив:

Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки України СВИРИДЕНКО Юлію Анатоліївну та Голову Національного банку України ПИШНОГО АндріяГригоровича на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, якКредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування);

Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича та Голову Національного банку України ПИШНОГО Андрія Григоровича на підписання Кредитної угоди міжУкраїною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування);

Міністра енергетики України ГАЛУЩЕНКА Германа Валерійовича на прийняття Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства про внесення змін до Рішення2013/05/МС-ЕnС Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 24 жовтня 2013року щодо впровадження Директиви 2001/80/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2001 року стосовно встановлення граничного рівня викидів певних забруднювачів до атмосфери великими спалювальними установками та Рішення 2016/19/МС-ЕnС Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 14 жовтня 2016року про дозвіл для звільнення установок від дотримання граничних значень викидів, установлених Директивою 2001/80/ЄС Європейського Парламенту і Ради, шляхом письмової процедури;

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України КУБРАКОВА Олександра Миколайовича на підписання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди (Проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України») між Україною та Європейським інвестиційним банком.