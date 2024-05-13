Президент України
уповноважив:
Першого заступника Голови Служби безпеки України АНДРУЩЕНКА Сергія Анатолійовича на підписання Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом
Президент України
уповноважив:
Першого заступника Голови Служби безпеки України АНДРУЩЕНКА Сергія Анатолійовича на підписання Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом
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