Президент України

уповноважив:

Заступника Міністра цифрової трансформації України БОРНЯКОВА Олександра Сергійовича на підписання Рамкової конвенції Ради Європи про штучний інтелект і права людини, демократію та верховенство права (далі — Конвенція) із такими заявами:

1) до підпункту «b» пункту 1 статті 3 Конвенції: «Україна вживатиме до діяльності приватних суб’єктів, неохопленої підпунктом «a» пункту 1 статті 3 Конвенції, інших відповідних заходів для виконання зобов’язання, викладеного в підпункті «b» пункту 1 статті 3 Конвенції, у спосіб, що відповідає предмету та меті Конвенції»;

2) до пункту 1 статті 32 Конвенції: «Дія Конвенції не поширюється на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаного державного кордону України, повного контролю України за державним кордоном України та відновлення конституційного ладу на відповідній території України».