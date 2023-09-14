Президент України
звільнив:
МОЩЕНСЬКОГО Семена Геннадійовича — з посади начальника Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
ШОСТАК-КУЧМЯК Ганну — з посади начальника Високопільської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області.
призначив:
ОХРІМОВСЬКУ Альону Іллівну — начальником Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області
СТАРОДУМОВА Костянтина Володимировича – начальником Високопільської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області.