Церемонія інавгурації нового президента-демократа Джо Байдена була цього тижня у центрі уваги всіх світових ЗМІ. Вона відбулася з безпрецедентними заходами безпеки і з посиленими протиепідемічними. Через це замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі між Капітолієм і меморіалом Лінкольна, було встановлено майже 200 тисяч прапорів, які мали символізувати всіх, хто не зміг потрапити на церемонію.