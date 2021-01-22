ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
звільнив:
ВАСИЛЬЧИШИНУ Вікторію Михайлівну — з посади голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою нею заявою;
ШЕВЧЕНКО Олену Вікторівну — з посади голови Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою нею заявою;
ПЕТРУШКУ Іштвана Шімоновича — з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
ШПАКА Юрія Анатолійовича — з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ОЛІЙНИКА Богдана Олександровича — з посади голови Кельменецької районної державної адміністрації Чернівецької області згідно з поданою ним заявою.