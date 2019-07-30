Президент України

звільнив:

ДУНАЙЧУКА Валерія Савовича — з посади голови Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ІВАНЮЧЕНКА Сергія Івановича — з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЧЕХУТУ Наталю Василівну — з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДЗЮБУ Ігоря Анатолійовича — з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СЕРГІЄНКА Віктора Валентиновича — з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ІВАНОВА Олександра Миколайовича — з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЗУБРИЦЬКОГО Василя Богдановича — з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СУКАЧА Василя Олександровича — з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛЕВАДУ Сергія Яковича — з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЗАБОЛОТНОГО Геннадія Вадимовича — з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.