Президент України
звільнив:
ДУНАЙЧУКА Валерія Савовича — з посади голови Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ІВАНЮЧЕНКА Сергія Івановича — з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЧЕХУТУ Наталю Василівну — з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДЗЮБУ Ігоря Анатолійовича — з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЕРГІЄНКА Віктора Валентиновича — з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ІВАНОВА Олександра Миколайовича — з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЗУБРИЦЬКОГО Василя Богдановича — з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СУКАЧА Василя Олександровича — з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛЕВАДУ Сергія Яковича — з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЗАБОЛОТНОГО Геннадія Вадимовича — з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.