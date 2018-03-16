Президент України
призначив:
ДЗЮБУ Ігоря Анатолійовича — головою Марківської районної державної адміністрації Луганської області з 2 березня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
КІЧЕРЯКА Віталія Васильовича — головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області з 14 березня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЮРИКА Василя Васильовича — головою Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області з 14 березня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
СИНИШИНА Анатолія Анатолійовича — з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою;
МАКОВЕЙЧУКА Дмитра Сергійовича — з посади голови Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.