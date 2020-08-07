Президент України
звільнив:
ГРЯНИСТОГО Володимира Івановича — з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;
ГРИШАЄВУ Людмилу Сергіївну — з посади голови Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою нею заявою;
КАЩУКА Любомира Мирославовича — з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою;
ОСАДЧУКА Євгенія Леонідовича — з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
ЯРЕМЕНКА Івана Олексійовича — з посади голови Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПОЛІЄКТОВА Романа Альфредовича — з посади голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області згідно з поданою ним заявою;
СТАСУЛУ Омеляна Богдановича — з посади голови Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
ЯРЕМЕНКА Івана Олексійовича — головою Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області.