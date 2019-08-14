Президент України

звільнив: 

КОРОЛЯ Артура Станіславовича — з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РОМАНЮКА Олександра Володимировича — з посади голови Бойківської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КІРНОСОВА Дмитра Олександровича — з посади голови Добропільської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВИНИЧЕНКО Наталію Михайлівну — з посади голови Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РЕШЕТНЯКА Олега Миколайовича — з посади голови Нікольської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШИШКА Анатолія Васильовича — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДАНИЛЮКА Євгена Івановича — з посади голови Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КРИСЬКІВА Ігоря Миколайовича — з посади голови Бродівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МОРОЗА Петра Степановича — з посади голови Буської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТАТАРИНА Василя Євгеновича — з посади голови Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

НЕДЗЕЛЬСЬКОГО Володимира Йосиповича — з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОСА Андрія Івановича — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТАНЧИНА Володимира Зіновійовича — з посади голови Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ІВАХА Сергія Ярославовича — з посади голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЯНКА Богдана Ярославовича — з посади голови Сколівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДЯЧЕНКА Андрія Павловича — з посади голови Сокальської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГРИСЯ Івана Михайловича — з посади голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

САМАРДАКА Ігоря Степановича — з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.