Президент України
звільнив:
КОРОЛЯ Артура Станіславовича — з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РОМАНЮКА Олександра Володимировича — з посади голови Бойківської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КІРНОСОВА Дмитра Олександровича — з посади голови Добропільської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВИНИЧЕНКО Наталію Михайлівну — з посади голови Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РЕШЕТНЯКА Олега Миколайовича — з посади голови Нікольської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ШИШКА Анатолія Васильовича — з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДАНИЛЮКА Євгена Івановича — з посади голови Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КРИСЬКІВА Ігоря Миколайовича — з посади голови Бродівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МОРОЗА Петра Степановича — з посади голови Буської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТАТАРИНА Василя Євгеновича — з посади голови Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
НЕДЗЕЛЬСЬКОГО Володимира Йосиповича — з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КОСА Андрія Івановича — з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТАНЧИНА Володимира Зіновійовича — з посади голови Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ІВАХА Сергія Ярославовича — з посади голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЯНКА Богдана Ярославовича — з посади голови Сколівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДЯЧЕНКА Андрія Павловича — з посади голови Сокальської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГРИСЯ Івана Михайловича — з посади голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САМАРДАКА Ігоря Степановича — з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.