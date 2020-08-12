ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:

РУСНАЧЕНКА Валентина Володимировича — з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

КАВУНА Сергія Миколайовича — з посади голови Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області згідно з поданою ним заявою;

СУРОВЦЕВА Володимира Олексійовича — з посади голови Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;

АНДРУЩЕНКО Юлію Віталіївну — з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою нею заявою.

призначив: 

КАВУНА Сергія Миколайовича — головою Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області;

ВАНТЮХА Ігоря Віталійовича — головою Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області.