Президент України
призначив:
ПЕЛЕШОК Олену Степанівну — начальником Присиваської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
ЮЩЕНКО Тетяну Миколаївну — начальником Тавричанської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Ігоря Михайловича — начальником Музиківської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;
ОСТРІВНОГО Ігоря Миколайовича — начальником Білозерської селищної військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.