Як пригадує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, наприкінці 2000-х стало очевидним: місцевий ринок праці потребує кардинально нових важелів і підходів, щоб задовольняти запити роботодавців та потреби безробітних. Із часом дедалі яскравіше виявлявся дисбаланс між пропозиціями і запитами, що поставило на порядок денний відкриття власного центру професійно-технічної освіти, де можна було б готувати фахівців найбільш затребуваних професій. І що головне, не вчорашніх школярів, а дорослих, тих, хто має життєвий досвід.