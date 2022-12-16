Президент України

призначив:

ПЕЛЕШОК Олену Степанівну — начальником Присиваської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

ЮЩЕНКО Тетяну Миколаївну — начальником Тавричанської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Ігоря Михайловича — начальником Музиківської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;

ОСТРІВНОГО Ігоря Миколайовича — начальником Білозерської селищної військо­вої адміністрації Херсонського району Херсонської області.