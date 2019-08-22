Президент України

звільнив:

ВОВКА Володимира Вікторовича — з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БОЙКО Інну Володимирівну — з посади голови Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СКРИННИКА Василя Васильовича — з посади голови Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГАЙДАЯ Івана Володимировича — з посади голови Драбівської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БОЙКА Сергія Федоровича — з посади голови Жашківської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШЕЛЕСТА Дмитра Євгенійовича — з посади голови Канівської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

НІКОЛЕНКО Ольгу Петрівну — з посади голови Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КЛИМЕНКА Василя Тарасовича — з посади голови Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПАВЛИЧУКА Володимира Миколайовича — з посади голови Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КЛИМЕНКА Василя Петровича — з посади голови Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛЮБОМСЬКУ Валентину Олександрівну — з посади голови Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДАНЧЕНКА Євгенія Михайловича — з посади голови Уманської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДЕНИСЮК Людмилу Миколаївну — з посади голови Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЯРІША Анатолія Анатолійовича — з посади голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.