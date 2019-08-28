Президент України

звільнив:

ЛИНДЮКА Андрія Олександровича — з посади голови Маневицької районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КУРСОН Катерину Іванівну — з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВЕЛЬЧИНСЬКОГО Миколу Романовича — з посади голови Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЄВТУШКА Ігоря Володимировича — з посади голови Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МИКИТЮКА Сергія Михайловича — з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПОЛІЩУКА Вячеслава Івановича — з посади голови Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КИРИЙЧУК Наталію Михайлівну — з посади голови Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЧЕРНЕЦЬКОГО Костянтина Борисовича — з посади голови Любарської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КИСЕЛЬЧУКА Дмитрія Васильовича — з посади голови Малинської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПАЩУКА Віктора Васильовича — з посади голови Народицької районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДИВИНСЬКОГО Юрія Сергійовича — з посади голови Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СУБОТЕНКА Романа Васильовича — з посади голови Попільнянської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БАЙДУ Віктора Миколайовича — з посади голови Пулинської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КОВАЛЬЧУК Світлану Василівну — з посади голови Радомишльської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КАПІНУСА Олексія Григоровича — з посади голови Романівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БІЛЯК Людмилу Олександрівну — з посади голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ШИРЧЕНКО Галину Іванівну — з посади голови Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛАВРУКА Олександра Івановича — з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області із закінченням строку повноважень Президента України.