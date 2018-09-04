Президент України
призначив:
ЯНКА Богдана Ярославовича — головою Сколівської районної державної адміністрації Львівської області з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
РАЙЧЕВА Вячеслава Радіоновича — головою Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ЗЕЛІНСЬКОГО Андрія Леонідовича — головою Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ГРИНЧУК Юлію Юріївну — головою Горохівської районної державної адміністрації Волинської області з 30 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив і прийняв відставку:
СТАШУКА Романа Филимоновича — з посади голови Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою;
ДАМАСКІНА Петра Васильовича — з посади голови Ренійської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою;
ХОРУЖОГО Володимира Івановича — з посади голови Володимирецької районної державної адміністрації Рівненської області згідно з поданою ним заявою;
відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити
ЯРМОЛЬСЬКОГО Ігоря Петровича — з посади голови Луцької районної державної адміністрації Волинської області;
відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ЛАНЧКОВСЬКОГО Сергія Віталійовича;
КРОПИВНИЦЬКОГО Віталія Вікторовича — з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
РУСОГО Ігоря Петровича — з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою;
МАЄВСЬКОГО Юрія Францовича — з посади голови Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою.